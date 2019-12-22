احجز شاليهك بسرعة فى راس سدر واستلمه فورى

(للبيع)
|شاليهك بحديقة فى راس سدر 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس استلام فورى وبالقرب من حمامات السباحة واكوا بارك وكافيهات باسعار خيالية وتقسيط يصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة اتصل على 01201135481 والحق احجز مكانك عندنا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045978
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