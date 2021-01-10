احجز دوبلكس في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)
|دوبلكس للبيع في العاصمه الاداريه مساحه متر 355متر تطل علي الحي الدبلوماسي 4غرف نوم_ 2حمام _ مطبخ _ ريسبشن كبير _ 2تراس _ جاردن 106 م باقل متر بكمبوند R7 مقدم :510000وقسط علي 7سنوات بدون فواائد مميزات المشروع _الامن 24ساعه _جيم _كافيات _ مطاعم _جامعات لمزيد من التفاصيل : 01033684319 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|510,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079376
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