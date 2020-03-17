احجز دلوقتي شقتك في كمبوند جولز في 6 أكتوبر بمساحة 271 م

احجز شقتك في كمبوند جولز في 6 اكتوبر مساحة 271 م دور متكرر و استمتع بفيو رائع للخدمات و المساحات الخضراء . الشقة مقسمة الي 3 غرف نوم-2 حمام-مطبخ-تراس-ريسبشن. ادفع 200 الف مقدم وقسط علي 10سنوات بدون فوائد. استفد باقل قسط تدفعه في الشهر كمبوند جولز ٦ أكتوبر بموقعه المتميز على طريق مصر اسكندرية بالقرب من الطريق الدائري وبعد القرية الذكية مباشرة وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من حي المهندسين. خدمات الكمبوند: حمامات سباحة متعددة بإمتداد المشروع. بحيرات صناعية. مساحات خضراء للاستمتاع بجمال الطبيعة. كلوب هاوس