احجز دلوقتي شقتك في كمبوند جولز في 6 أكتوبر بمساحة 271 م

(للبيع)
|احجز شقتك في كمبوند جولز في 6 اكتوبر مساحة 271 م دور متكرر و استمتع بفيو رائع للخدمات و المساحات الخضراء . الشقة مقسمة الي 3 غرف نوم-2 حمام-مطبخ-تراس-ريسبشن. ادفع 200 الف مقدم وقسط علي 10سنوات بدون فوائد. استفد باقل قسط تدفعه في الشهر كمبوند جولز ٦ أكتوبر بموقعه المتميز على طريق مصر اسكندرية بالقرب من الطريق الدائري وبعد القرية الذكية مباشرة وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من حي المهندسين. خدمات الكمبوند: حمامات سباحة متعددة بإمتداد المشروع. بحيرات صناعية. مساحات خضراء للاستمتاع بجمال الطبيعة. كلوب هاوس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,017,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056210
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