احجز تويوتا كوستر 24 _ 21

(للإيجار)
|تقدر تحجز تويوتا كوستر 24 _ 21لتوصيلك رحلات اليوم الواحد والرحلات تقدر تحجز وانت مطمن انت واسرتك بتوصيلة مميزة ( السخنه _ الاسكندرية _ الساحل الشمالى _ فايد _ راس البر _ راس سدر ) وكل الاماكن دى واكتررر عندنا فقط 😍😍😍 لاتصال \ 01014555680
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست لايجار السيارات والليموزين، إيجار سيارات، تأجير ليموزين
|التليفون:
|01014555680
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|العنوان:
|4 عباس العقاد _مدينة نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103565
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