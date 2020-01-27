احبار طابعات

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تفاصيل الإعلان
يتوفر لدينا أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات سمارت بأفضل الاسعار وسعر مميز لحبر طابعة كروت سمارت والشحن والتوصيل لاي مكان بالمملكة العربية السعودية حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 30S RIBBON حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 50S RIBBON حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 30D RIBBON حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 50D RIBBON للاستعلام/0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050763
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صورة الاعلان: طابعة الكروت - في الرياض السعودية

طابعة الكروت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

=17pxطابعات الكروت [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنم.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

7 ريال

27/1/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص لاصحاب الشركات والهيئات على طابعات الكروت البلاستيكيه smart50s,31s طابعات كورية الصنع تطبع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2 ريال

5/1/2020
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