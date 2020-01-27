احبار طابعات

(للبيع)
|يتوفر لدينا أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات سمارت بأفضل الاسعار وسعر مميز لحبر طابعة كروت سمارت والشحن والتوصيل لاي مكان بالمملكة العربية السعودية حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 30S RIBBON حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 50S RIBBON حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 30D RIBBON حبر طابعة كروت سمارت - SMART ID CARD PRINTER 50D RIBBON للاستعلام/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050763
7 ريال
2 ريال