احبار طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)
|تقدم مؤسسة رحاب التنمية أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات سمارت بأفضل الاسعار وسعر مميز لحبر طابعة كروت سمارت والشحن والتوصيل لاي مكان بالمملكة العربية السعودية حبر طابعة كروت سمات 30 اس - SMART ID CARD PRINTER 30S RIBBON حبر طابعة كروت سمات 50 اس - SMART ID CARD PRINTER 50S RIBBON حبر طابعة كروت سمات 30 دي - SMART ID CARD PRINTER 30D RIBBON حبر طابعة كروت سمات 50 دي - SMART ID CARD PRINTER 50D RIBBON ولنا فروع في الرياض– قصيم– جدة ولنا فروع في البحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049898
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