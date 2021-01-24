احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

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صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والمدارس الحكومية والخاصةماكينات تصوير مستندات جميع الماكينات بضمان لمدة عام مع توفير قطع الغيار و جميع انواع احبار ماكينات تصويرمستندات الاصلية مع توفير جميع قطع الغيار وباسعار مناسبة جدا ت 23048311 م 01222405623 01100145959 مع تحيات فيرست ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081956
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صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لسيادتكم افضل واحداث ماكينات تصوير المستندات يوجد لدينا .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلات.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

قطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمدارس الحكو.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات اقل تكلفة واكثر جودة ماكينات تصوير مستندات استعمال الخارج .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/12/2020
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