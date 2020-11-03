احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

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فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والمدارس الحكومية والخاصةماكينات تصوير مستندات جميع الماكينات بضمان لمدة عام مع توفير قطع الغيار و جميع انواع احبار ماكينات تصويرمستندات الاصلية مع توفير جميع قطع الغيار وباسعار مناسبة جدا ت 23048311 م 01222405623 01100145959 مع تحيات فيرست ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081012
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق

شركات يونيفورم فنادق

(للبيع)

شركات يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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23/1/2021
صورة الاعلان: cap and gown graduation

cap and gown graduation

(للبيع)

cap and gown graduation شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدين.
العنوان:

الجيزة - مصر

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23/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس

دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس

(للبيع)

دريلات مدارس - اسعار يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب حداد مسلح ونجار مساح وسباك صحى وكهربائى مبانى لكبرى مؤسسات المقاولات

مطلوب حداد مسلح ونجار مساح وسباك صحى وكهربائى مبانى لكبرى مؤسسات المقاولات

(فرصة عمل)

لكبرى مؤسسات المقاولات بالدمام ب المملكة العربية السعودية مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح وسباك صحى وكهرب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
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صورة الاعلان: شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش

شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش

(للتقسيط)

بنوفرلك شاليهك بمساحة 90م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي جراحه وتجميل

اخصائي جراحه وتجميل

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_جراحة تجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائي جراحة تجميل للعمل لدى مجمع ط.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم

مهندسين مدنى وكهرباء سينيور تصميم

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الاستشارية بالدمام ب المملكة العربية السعودية مهندسين سينيور مدنى تصميم وكهرباء .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير منتجات نشاط

مطلوب مدير منتجات نشاط

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير فرع منتجات نشاط برندات عطور اكسسوارات - عناية - تجميل -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 ريال

23/1/2021
صورة الاعلان: كهربائي مباني

كهربائي مباني

(فرصة عمل)

مطلوب لمؤسسه مقاولات كبرى في السعوديه ( الدمام ) كهربائي مباني لديه خبره من 15 الي 20 سنه بالمجال بم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى روزا

خلي فرحتك و فرحة كل اسرتك تكمل فى شاليهك الخاص فى روزا

(للتقسيط)

شايه للبيع بارقي قري راس سدر بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في روزا

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في روزا

(للتقسيط)

امتلك شاليهك من قرية روزا وسط شبه جزيرة في راس سدر -كمان هتلاقي كل خدماتك في القرية: بونج صيدليه نا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في روزا باقل مقدم رمزي

امتلك شاليه في روزا باقل مقدم رمزي

(للتقسيط)

شايه للبيع بارقي قري راس سدر بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تبريد وتكييف

مطلوب فني تبريد وتكييف

(فرصة عمل)

مطلوب فني تبريد وتكييف عمل بنظام الاسبلت والمركزي والاتشلر شباب من سن 20 : 40 سنة – العمل بفنادق الش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/1/2021
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