احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات اقل تكلفة واكثر جودة ماكينات تصوير مستندات استعمال الخارج بحالة الزيرو بالضمان والصيانة تقوم الشركة بالصيانة وخدمة مابعد البيع تلبية الاعطال خلال 24 ساعة عن طريق مهندسين متخصصين جميع قطع الغيار ومستلزمات التشغيل متوفرة عقود صيانة شاملة قطع الغيار وغير شاملة امكانية استبدال الالة القديمة و المعطلة باخرى احدث ت – 23048311 - 01222405623 – 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجيبت/176425805877948