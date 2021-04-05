احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والمدارس الحكومية والخاصةماكينات تصوير مستندات جميع الماكينات بضمان لمدة عام مع توفير قطع الغيار و جميع انواع احبار ماكينات تصويرمستندات الاصلية مع توفير جميع قطع الغيار وباسعار مناسبة جدا ت 23048311 م 01222405623 01100145959 مع تحيات فيرست ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094934
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صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة ان تقدم لسيادتكم افضل الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/4/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى - في القاهرة مصر

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم افضل انواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - في القاهرة مصر

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار مفجاة - في القاهرة مصر

بيع ماكينات تصوير مستندات شارب باسعار مفجاة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لكم أفضل أنواع ماكينات تصوير المستندات نعمل فى اكبر الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/3/2021
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