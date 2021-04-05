احبارجوة عالية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والمدارس الحكومية والخاصةماكينات تصوير مستندات جميع الماكينات بضمان لمدة عام مع توفير قطع الغيار و جميع انواع احبار ماكينات تصويرمستندات الاصلية مع توفير جميع قطع الغيار وباسعار مناسبة جدا ت 23048311 م 01222405623 01100145959 مع تحيات فيرست ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094934
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