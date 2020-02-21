اجيد اللغه الروسيه للعمل في السياحه وغيرها من الاعمال الاخري

(طلب عمل)
|اجيد اللغه الروسيه وحاصل علي الجنسيه الروسيه مؤهل عالي للعمل في السياحه او التجاره او الترجمه وكل ما يختص باللغه الروسيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامح
|التليفون:
|،01016488040-01064199666
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053654
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