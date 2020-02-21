اجيد اللغه الروسيه للعمل في السياحه وغيرها من الاعمال الاخري

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تفاصيل الإعلان
اجيد اللغه الروسيه وحاصل علي الجنسيه الروسيه مؤهل عالي للعمل في السياحه او التجاره او الترجمه وكل ما يختص باللغه الروسيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامح
التليفون: ،01016488040-01064199666

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/2/2020
رقم الإعلان: 2053654
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مندوب مبيعات صيدليات + تلي سيلز

مندوب مبيعات صيدليات + تلي سيلز

(فرصة عمل)

الشروط : مؤهل عالي - السن من 23 حتي 28 - الموقف من التجنيد - ميكونش متامن عليك او بتقبض معاش مندوب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/2/2020
صورة الاعلان: ستائر رول شركة نيو شاتر

ستائر رول شركة نيو شاتر

(للبيع)

شركة نيو شاتر جميع انواع الستائروشيش حصيرة وابواب اوتوماتيك فخم (01557928966) 1-ستائر بلاك اوت2020 .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون

اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون

(للبيع)

اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون وبالقرب من جميع الخدمات الي هتحتاجها بمسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري

قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري

(للبيع)

قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري وبالجوار من كارفور والداون تاون ب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

(للبيع)

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م متوسط سعر المتر 700ج ببرج العرب للتواصل 01001910248 012233.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/2/2020
صورة الاعلان: شركة المروة للشحن الدولي

شركة المروة للشحن الدولي

(فرص)

شركة المروة للشحن الدولي خبرة اكثر من 20 عام في مجال الشحن البحرى البرى الجوى نتعامل مع افضل واكبر خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

21/2/2020
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صورة الاعلان: مركز الاهرام للغات الدولية والترجمة الفورية بالغردقه

مركز الاهرام للغات الدولية والترجمة الفورية بالغردقه

(فرص)

~ دورات في اللغات { الانجليزية _ الالمانيه _ الروسية _ الفرنسية _ الايطالية _ العربية للاجانب } ~ ت.

400 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب عارضات ازياء

مطلوب عارضات ازياء

(فرصة عمل)

شركة collantmarie France للأزياء تعلن عن إحتياجتها موديلز وعارضات أزياء. من عمر 18 الى 38 عام مرتبات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 يورو

21/2/2020
صورة الاعلان: اسعار كولدير ومبردات السبيل

اسعار كولدير ومبردات السبيل

(للبيع)

اسعار كولدير ومبردات السبيل ضمان سنة موتور ايطالى 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: احجز كولدير ومبردات الخير

احجز كولدير ومبردات الخير

(للبيع)

­­­­شركة الرواد 01004761907 01114244472 01000056228 كولدير مياه الصدقة وقف خير لك ولمن تحب والتوصيل .
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: افضل كولدير مياة الصدقة الجارية

افضل كولدير مياة الصدقة الجارية

(للبيع)

للبيع كولدير مياة للطرق والمساجد والمستشفيات ضمان سنة موتور ايطالى 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: شقه الترا سوبر لوكس بموقع متميز جدا و كمان بتسهيلات دفع بحدايق الاهرام

شقه الترا سوبر لوكس بموقع متميز جدا و كمان بتسهيلات دفع بحدايق الاهرام

(للبيع)

شقة 165م واجهة منطقة ع - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن 3 قطع - بلكونة خطوتين من البوابة التالتة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

780,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

(للبيع)

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون اراضي حي عماير وحي فيلات بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

(للبيع)

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور والداون تاون وجميع الخدما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

(للبيع)

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندريه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
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