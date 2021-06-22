اجود اثاث مكتبي واحدث الموديلات لدى معارض اوفيس وود فرنتشر

(للبيع)
|اثاث شركات مكاتب عروض وخصومات كبرى اثاث مكتبي للبيع احدث موديلات وافضل اسعار اثاث مكتبي للشركات لدى اوفيس وود كراسي مكتب للجلوس فترات طويلة اثاث مكتبي راقى اثاث مكاتب وشركات توريد اثاث مكتبي _ مكاتب كراسي مكتب عروض وخصومات كبرى بمعارض اوفيس وود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اوفيس وود فرنتشر
|التليفون:
|0233381184
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|العنوان:
|11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097780
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10 جنيه
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