اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تامر علي
|التليفون:
|01010533997
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|العنوان:
|بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097128
3,900 جنيه