اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل - في 6 أكتوبر مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

اجهزه ومعدات ورش النقل الثقيل دلوقتي تقدر تجهز ورشتك بجميع المعدات من دياموند 👌💥 خصومات خاصه علي جميع معدات النقل الثقيل لفتره محدوده 🔥💥 اتصل والحق الخصومات الان 📞 01018828219 جميع اجهزه النقل الثقيل باحدث انواع و صناعه متميزه 👌 👈 ماكينه فك وتركيب نقل ثقيل GG30156.11N ( ماركه space صناعه ايطاليه متميزه ) 👈 ماكينه ترصيص نقل ثقيل ERL-280RC ( تتميز بصناعه ايطاله و وزن الاطار يصل الي 200 كجم ) 👈 ماكينه شحن تكييف 720-R ( ماركه Texa غنيه عن التعريف تتميز ب سعه تنك تصل الي 12كجم و قاعده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تامر علي
التليفون: 01010533997

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجوار ميدان فودافون - خلف بنك البركة- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 60 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2021
رقم الإعلان: 2097128
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة - في 6 أكتوبر مصر

جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

اكثر جهاز مبيعات في شركة دياموند 🔥 جهاز اختبار البطارية والدينامو بالطابعة 🤩 من افضل.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

3,900 جنيه

15/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager