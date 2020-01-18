اجهزه نقاط بيع(شاشات كاشير)للمحلات والمطاعم والكافيهات

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص بالمطاعم المميزات البرنامج يعمل باللغتين العربى والإنجليزى البرنامج يحتوى على بيانات العملاء والأصناف وفواتير المبيعات البرنامج يحتوى على كمية كبيرة من التقارير المجمعة والمفصلة تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على/0501194443