اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

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تفاصيل الإعلان
●سستم كامل لإدارة محلات الحلاقة يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB -برنامج ادارة المطاعم والكفيهات -درج الكاشير الالكترونى - طابعه الفواتير ✔السعر3250 ريال السعر شامل الضريبة والتدريب والتركيب ●للتواصل والاستفسار عن طريق الجوال او واتساب على الرقم 0531100574 فروعنا: الرياض جدة ابها الدمام المدينة المنورة (ضمان عامان للاجهزة ضد عيوب التصنيع) (تدريب وتركيب مجانا) (دعم فني للبرنامج مجاني لمدة عام عن طريق النت )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: asmaa
التليفون: 0531100574

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العنوان: المدينة المنورة- الاسكان
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 ريال
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100724
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بوابات امنيه النوادي وشركات بوابات مرور الافراد وبوابات دخول السيارات

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بوابات مرور الافراد بوابات مرور السيارات بوابابوابات امنية تناسب جميع الاماكن الكبيرة والصغير بأشكال.
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26/7/2021
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3,250 ريال

15/7/2021
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10/7/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
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27/6/2021
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العنوان:

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9/6/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في الرياض السعودية

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(للبيع)

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اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: أقفال وكوالين للشقق والفنادق - في الرياض السعودية

أقفال وكوالين للشقق والفنادق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لكل صحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/6/2021
صورة الاعلان: المصدات العمودية bollard - في الرياض السعودية

المصدات العمودية bollard

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

7/6/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق - في الرياض السعودية

اقفال وكوالين ديجيتال الكترونية للفنادق والشقق

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لان امنك اول مسئوليتنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة - في الرياض السعودية

قارئ الباركود باليزر لجميع المحلات والاماكن المختلفة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة البيع وتصنيف المنتجات داخل المتاجر او المخازن عرض خاص على قارئ البار كود ليزر بسرعة رائعة من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/6/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابة الكشف عن المعادن: تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة - في الرياض السعودية

حواجز افراد استانلس متحركة للاماكن المتعددة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على حواجز الافراد المتحركة استانلس والمونيوم حسب اختيارك حواجز متحركة على عجل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث - في الرياض السعودية

كاشف المعادن والجوالات اليدوى الحديث

(للبيع)

- في الرياض السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف - في الرياض السعودية

اجهزة البصمة المتنوعة للحضور والانصراف

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة حضور وانصراف بالبصمة تقدم مؤسسة رحاب التنمية أجهزة حضور والانصراف بالبصمة بتقنية عالية و كفاء.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/5/2021
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