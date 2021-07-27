اجهزه كاشير ونقط بيع في السعودية

(للبيع)
|●عرض نقطة بيع سوبرماركت ومحلات تجارية يدعم الضريبة المضافة -كمبيوتر لينوفوا موديل lenovo v530-15icr desktop مواصفات الجهاز Memory : 4GB Hard Drive : 1T -برنامج ادارة السوبر ماركت والمحلات التجارية -طابعة فواتير حرارية -قارئ باركود -درج كاشير 5 خانات ✔بسعر 3750 ريال السعر شامل الضريبة والتدريب والتركيب ●للتواصل والاستفسار عن طريق الجوال او واتساب على الرقم 0531100574 فروعنا: الرياض جدة ابها الدمام المدينة المنورة (ضمان عامان للاجهزة ضد عيوب التصنيع) (تدريب وتركيب مجانا) (دعم فني للبرنامج مجاني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,750 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100721
3,250 ريال
3,250 ريال
3,250 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
3,400 ريال