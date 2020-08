اجهزه كاشير ونقاط بيع بسعر مميز

مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات الاجهزة للمحلات التجاريه : جهاز كمبيوتر مكتبي طابعة ايصالات حراريه درج كاشير قارئ باركود برنامج مخزون ونقاط بيع *-*ضمان عامان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية مكونات الاجهزه للمطاعم والكوفي شوب : شاشه لمس All in one طابعه فواتير درج كاشير برنامج مطاعم يدعم تصنيع الخامات يدعم عربي/انجليزي قاعده بيانات للاستفسار اتصال او واتساب 0538881403