اجهزه كاشير ونقاط البيع تتش تدعم الضريبه المضافه

(للبيع)
|ارخص اجهزة الكاشير ونقاط البيع فى السعودية نضام محاسبي متكامل يدعم الضريبة المضافة مطابق لشروط هيئة ذكاة الدخل. تطبق ضريبة القيمة المضافة فى أكثر من 160 دولة حول العالم حيث تعد مصدر دخل أساسى يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. ●سستم كامل لإدارة المطاعم والكوفى شوب يدعم الضريبة المضافة -الشاشة التاتش لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB -برنامج ادارة المطاعم والكفيهات -درج الكاشير الالكترونى - طابعه الفواتير ✔السعر3250 ريال السعر شامل الضريبة والتدريب والترك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|norataif
|التليفون:
|0550618514
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100170
2 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل