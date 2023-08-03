اجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب

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Ad Photo: اجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

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أجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب شركه دالتكس ايجيبت توفر لعملائها جميع اجهزه رطوبة الحبوب المحموله والمعملية ،تم تصميمها لتتعامل مع مجموعة متنوعة من الحبوب •سهله الاستخدام ودقه فى القياس •ضمان عام •معتمده عالميا اجهزه قياس علميه,رطوبة,حبوب,ارز,ذرة,دالتكس ايجيبت,
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه الجوهرى
Telephone: 1001160396

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 100 Pound
Posting Date: 3/8/2023
Ad Number: 2239932
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Price
Posting Date
Ad Photo: أجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

أجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

أجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب شركه دالتكس ايجيبت توفر لعملائها جميع اجهزه رطوبة الحبوب المحموله والم.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

3/8/2023
Ad Photo: ميزان الكثافة الرقمي - in Cairo Egypt

ميزان الكثافة الرقمي

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ميزان الكثافة الرقمي يستخدم لقياس كثافه المواد الصلبة والسائلة، واختيار كثافه السوائل القياسية، واخت.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ميزان الكثافة الرقمى - in Cairo Egypt

ميزان الكثافة الرقمى

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ميزان الكثافة الرقمي يستخدم لقياس كثافه المواد الصلبة والسائلة، واختيار كثافه السوائل القياسية، واخت.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

1/8/2023
Ad Photo: جهاز قياس شده الضوضاء - in Cairo Egypt

جهاز قياس شده الضوضاء

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس مستوى الصوت •نطاق القياس: 30 ~ 130dBA • الدقة: ± 1.5 ديسيبل •استجابة التردد: 31.5 هرتز ~ .
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

30/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الكلورفيل فى النبات - in Cairo Egypt

جهاز قياس الكلورفيل فى النبات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس الكلوروفيل في النبات يستخدم لقياس محتوى الكلوروفيل النسبي للنبات (وحدة SPAD) و معرفة متطلب.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

26/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس شده الاضاءة - in Cairo Egypt

جهاز قياس شده الاضاءة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس شدة الأضاءة •مدى القياس: 0~200000Lux, 0~185806Fc •الدقة:±3% (<10,000Lux); ±4% (>10,000Lux.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

22/7/2023
Ad Photo: ماكينه تقطيع السلوتيب من جرين ستارز - in Cairo Egypt

ماكينه تقطيع السلوتيب من جرين ستارز

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ماكينة تقطيع سولتيب قطاعات سولتيب ماكينة تقطيع السلوتيب قطاعات سلوتيب مصنع سولتيب جرين ستارز - Gree.
Location:

Cairo - Egypt

225 Pound

19/7/2023
Ad Photo: جهاز اختبار نقطه الانصهار - in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الانصهار

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الأنصهار يستخدم لاختبار نقطه انصهار الدواء والتوابل والصبغه. الخ •يمكن مراقية ذ.
Location:

Cairo - Egypt

100 Pound

19/7/2023
Ad Photo: جهاز اختبار نقطه الانصهار - in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الانصهار

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز اختبار نقطه الأنصهار يستخدم لاختبار نقطه انصهار الدواء والتوابل والصبغه. الخ •يمكن مراقية ذ.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة دالتكس ايجيبت الرائده فى مجال الاجهزه العلمية توفر لعملائها بضاعه حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب - in Cairo Egypt

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة دالتكس ايجيبت الرائده فى مجال الاجهزه العلمية توفر لعملائها بضاعه حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى ال.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس الاس الهيدروجينى PH - in Cairo Egypt

جهاز قياس الاس الهيدروجينى PH

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

15/7/2023
Ad Photo: جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة - in Cairo Egypt

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جهاز قياس PH فى العينات الصلبة ونص الصلبة •يستخدم على نطاق واسع في العينات الصلبة ونصف الصلبة مثل ا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

15/7/2023
Ad Photo: كسارة الاخشاب - in Cairo Egypt

كسارة الاخشاب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كسارة الخشب *تعمل على تكسير الأخشاب من كتل كبيرة الى قطع صغيرة تبدأ من 1 سم الى 5 سم -تعمل على تسهي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

11/7/2023
Ad Photo: مسجل بيانات ثانى اكسيد الكربون والرطوبة والحرارة - in Cairo Egypt

مسجل بيانات ثانى اكسيد الكربون والرطوبة والحرارة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مسجل بيانات ثانى اكسيد الكربون والرطوبة والحرارة •الجهاز مزود بشاشة LCDلعرض مستوى ثانى اكسيد الكربون.
Location:

Cairo - Egypt

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11/7/2023
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