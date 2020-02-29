اجهزه صفوف الانتظار

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تفاصيل الإعلان
اجهزه صفوف الانتظار مزودة بشاشة وبها وحدة تحكم رئيسية للنظام بالكامل نظام سوفت وير وحدة كمبيوتر وسوفت وير الية العمل لا تحتاج لموظف وهى وحدة مجمعة مزودة بشاشة كبيرة ال اى دى تعمل بخصية المس . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0598595082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0598595082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054650
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19/2/2020
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17/2/2020
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15/2/2020
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