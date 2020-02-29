(للبيع)
|اجهزه صفوف الانتظار مزودة بشاشة وبها وحدة تحكم رئيسية للنظام بالكامل نظام سوفت وير وحدة كمبيوتر وسوفت وير الية العمل لا تحتاج لموظف وهى وحدة مجمعة مزودة بشاشة كبيرة ال اى دى تعمل بخصية المس . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054650
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال