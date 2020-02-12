(للبيع)
|اجهزه صفوف الانتظار مزودة بشاشة وبها وحدة تحكم رئيسية للنظام بالكامل نظام سوفت وير وحدة كمبيوتر وسوفت وير الية العمل لا تحتاج لموظف وهى وحدة مجمعة مزودة بشاشة كبيرة ال اى دى تعمل بخصية المس من خلال الشاشة الملسة وبها نظام طباعة داخلى حرارى وهى وحدة طلب الخدمة الرئيسة فى الموقع حيث يدخل الفرد ويقوم بطلب دور فى الانتظار ومن خلال تلك الوحدة يتم مراقبة جميع السيستم من خلال برنامج التشغيل الموجود وهى انيقة المظهر يتم وضعها بجانب باب الدخول للمكان سهلة التعامل متوفرة بالغة العربية والانلجيزية فروعنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052499
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