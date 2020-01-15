اجهزه تفيش

(للبيع)
|توريد وتركيب البوابات الامنية للكشف عن المعادن وانظمة الجراجات والبوابات الاوتوماتيكية وبوبات مرور الافراد وبوبات المترو والمصدات الأمنية و بوابات الجراجات وبوابات الفيلات وبوابات كشف المعادن وموانع الاقتحام وموانع الاقتحام النصف دائرية وبوابات كشف المعادن و الاكس راى وكاشف الحقائب للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049185
5 دولار
1 ريال
5 ريال
4 ريال
5 ريال
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2 ريال
2 ريال
5 ريال
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1 دولار
1 ريال
2 ريال