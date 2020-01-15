اجهزه تفيش

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تفاصيل الإعلان
توريد وتركيب البوابات الامنية للكشف عن المعادن وانظمة الجراجات والبوابات الاوتوماتيكية وبوبات مرور الافراد وبوبات المترو والمصدات الأمنية و بوابات الجراجات وبوابات الفيلات وبوابات كشف المعادن وموانع الاقتحام وموانع الاقتحام النصف دائرية وبوابات كشف المعادن و الاكس راى وكاشف الحقائب للتواصل/0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4 ريال
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049185
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تاغات وبوابات ضد السرقة

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15/1/2020
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15/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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5 ريال

14/1/2020
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13/1/2020
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ميزان باركود الكترونى

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العنوان:

الرياض - السعودية

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12/1/2020
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- في الرياض السعودية

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12/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة نقاط البيع - في الرياض السعودية

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- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحموله - في الرياض السعودية

طابعة الفواتير المحموله

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

11/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 ريال

10/1/2020
صورة الاعلان: ورق رول طباعة حرارى - في الرياض السعودية

ورق رول طباعة حرارى

(للبيع)

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اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكتروني - في الرياض السعودية

ميزان الباركود الالكتروني

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- في الرياض السعودية

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10/1/2020
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8/1/2020
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6/1/2020
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