اجهزه تفتيش الحقائب

(للبيع)
|تفتيش الحقائب بالأشعة السينية اجهزة (ْX-RAY) المختلفة بجميع الاحجام والمقاسات وباسعار منافسة ومتاحة للجميع ومطابقة لمواصفات الاتحاد الاوروبي القياسية للجودة . للتواصل 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ghadeer
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052079
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