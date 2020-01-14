اجهزه انذار ضد الحريق والسرقه

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تفاصيل الإعلان
1-اجهزة انذار ضد السرقه والحريق للشركات والافراد مرتبطة بالجوال عند حدوث الحادث Burglar alarm and fire alarms ماذا نعني بجهاز انذار ضد السرقة؟ هو عبارة عن جهاز الكتروني ذو نظام أمني متكامل وظيفته حماية المنازل والشركات والمحلات والمؤسسات وكافة المباني على اختلاف أنواعها من السرقات عن طريق وسائل مختلفة يتم من خلالها تنبيه الشخص. مكونات نظام جهاز الإنذار ضد السرقة: وحدة التحكم المركزية. حساس مغناطيسي لا سلكي يتم تركيبه على النوافذ والأبواب ووظيفته التنبيه وإطلاق الإنذار للتواصل0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ghadeer
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049282
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