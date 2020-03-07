(للبيع)
|اجهزه الكاشير لتسهيل عمليه البيع والشراء ولتبقى ادارة المتجر على اطلاع دوما بحركة البيع وحالة المتجر. وتقديم تقارير عن الميزانيه العموميه وبيان الارباح و الخسائر في نهاية اليوم. وتقييم نظام فى ادارة مخزنك والاصناف المتحركة والراكدة وبيانات الموردين وكشف حساباتهم. فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055248
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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