اجهزه الكاشير لتسهيل عمليه البيع والشراء ولتبقى ادارة المتجر على اطلاع دوما بحركة البيع وحالة المتجر. وتقديم تقارير عن الميزانيه العموميه وبيان الارباح و الخسائر في نهاية اليوم. وتقييم نظام فى ادارة مخزنك والاصناف المتحركة والراكدة وبيانات الموردين وكشف حساباتهم. فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0598595082