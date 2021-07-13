اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

(للبيع)
|اجهزة ومستلزمات مطاعم تتوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية للانظمة الامنية كل ما تحتاجة من اجهزة ومستلزمات لجعل مطعمك او متجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع عملائك كل ما نحتاجة منك هو التواصل بالمنتج المطلوب واترك الباقى لنا منتجاتنا بالضمان مع دقة المواعيد وسرعة التنفيذ لكل عملائنا الكرام فى جميع انحاء المملكة وخارجها للتواصل 0598589128
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|maria
|التليفون:
|0598589128
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|العنوان:
|الرس- الرس
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099857
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500 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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2 ريال
999 ريال
1 ريال
5,000 ريال
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1 ريال
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