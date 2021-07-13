اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة ومستلزمات للمطاعم والمتاجر - في القصيم السعودية

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اجهزة ومستلزمات مطاعم تتوفر لدينا نحن مؤسسة رحاب التنمية للانظمة الامنية كل ما تحتاجة من اجهزة ومستلزمات لجعل مطعمك او متجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع عملائك كل ما نحتاجة منك هو التواصل بالمنتج المطلوب واترك الباقى لنا منتجاتنا بالضمان مع دقة المواعيد وسرعة التنفيذ لكل عملائنا الكرام فى جميع انحاء المملكة وخارجها للتواصل 0598589128
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maria
التليفون: 0598589128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرس- الرس
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099857
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

كاميرا ومرايا تفتيش اسفل السيارة المتطورة

(للبيع)

مرايا للكشف أسفل السيارة، مزودة بعجل لسهولة الحركة مع وسيلة اضاءة مراة مقعرة مجهزة للتفتيش اسفل الس.

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

نطيطات زحاليق مائيه العاب هوائيه

(للإيجار)

نسعد دائمآ بزيارتكم !!! نقدم خدماتنا !!! ونشارككم افراحكم !!! إن كنت تبحث عن التسلية الآمنة ، فأنت ف.
العنوان:

مكة - السعودية

500 ريال

13/7/2021
صورة الاعلان: تاشيرة سائق خاص سوداني للبيع

تاشيرة سائق خاص سوداني للبيع

(فرصة عمل)

تاشيرة ساىق خاص سوداني للبيع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: شاشات العروض التفاعلية الدعائية

شاشات العروض التفاعلية الدعائية

(للبيع)

لا شك ان شاشات اللمس التفاعلية Interactive Screen Touch هي واحدة من أهم التقنيات الحديثة للتعلم الذك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/7/2021
صورة الاعلان: فرصة للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية ( جدة - مكة )

فرصة للعمل بكبرى المجمعات الطبية بالسعودية ( جدة - مكة )

(فرصة عمل)

نقـل كفالـة . اخصائية نسا . اخصائية جلدية . اخصائى - اخصائية رمد . اخصائي - اخصائية باطنة . اخصائى ت.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

بيجر مناداة للمطاعم والكافيهات الحديثة

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

11/7/2021
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صورة الاعلان: شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

شركة نقل عفش شرق الرياض بخصم 25 %

(فرص)

البدر لنقل العفش افضل شركة نقل عفش شرق الرياض، تعتبر من الشركات المتخصصة في مجال نقل الأثاث بأحتراف.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

جهاز المناداة الاسلكى للمستشفيات

(للبيع)

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظيم.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى

تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى

(للبيع)

تركيب كاميرات مراقبة 2 كاميرا 999 ريال سعودى البيوت و الشركات و المحلات ضمان سنتين ربط على الشاشة و .
العنوان:

القصيم - السعودية

999 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

المصدات الأوماتيكية لمنع أختراق الشاحنات

(للبيع)

تعتبر المصدات الأمنية العمودية ونصف الدائريه وكذلك الشوكيات هي أحد أهم أدوات الأمان والتحكم في عملية.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: توفير عمالة من تونس / شركة توظيف من تونس

توفير عمالة من تونس / شركة توظيف من تونس

(طلب عمل)

توفر جميع الإختصاصات من الجنسية التونسية من : أطباء /تمريض / مهندسين / مدرسين / كوافيرات / شيف مطبخ .
العنوان:

الرياض - السعودية

5,000 ريال

10/7/2021
صورة الاعلان: * Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabi

* Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabi

(فرصة عمل)

#Saudi_jobs * Vacancies at a computer programming company in the Kingdom of Saudi Arabia with the fo.
العنوان:

الرياض - السعودية

14,000 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: مراقب معماري

مراقب معماري

(فرصة عمل)

مطلوب مراقب انشاءات خبره باعمال التشطيب اقامة قابلة للنقل رخصة قيادة Civil Supervisor Experience in .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

3,600 ريال

9/7/2021
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار

أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب الأدوار

(للبيع)

لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح .
العنوان:

الجيزة - السعودية

1 ريال

8/7/2021
صورة الاعلان: خصم 10% على جميع قطع تكييف السيارات من متجر رفرف الالكتروني

خصم 10% على جميع قطع تكييف السيارات من متجر رفرف الالكتروني

(للبيع)

وداعاً للحرارة المرتفعة داخل سيارتك وللأسعار المرتفعة خارجها متجر رفرف يقدم خصم 10% على جميع قطع الت.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

7/7/2021
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