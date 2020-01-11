اجهزة نقاط البيع

(للبيع)
|اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات المخازن وهذا ما يقدمه نظام الكاشير في نظام المحاسبي ويعتمد عليه العديد من المحال التجارية والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الملابس والموبايل وخدمات الكمبيوتر. يعتبر افضل برنامج كاشير نظام نقاط البيع – منافد البيع – الكاشير هو نظام مدمج في العديد من المنتجات لتقنية المعلومات فيمكنك الحصول عليها منفردة او مدمجة للنواصل/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048450
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