اجهزة مناده النادل

(للبيع)
|لاصحاب المطاعم والكافيهات حل التواصل اللاسلكي (اجهزة مناداه النادل)يحتوي على 3اوامر (ازرار) طلب حضور النادل/الغاء طلب حضور النادل/طلب فاتورة الوجبات يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل، تقوم الساعة الإلكترونية بالتالي: استقبال الاوامر المرسلة من جهاز خدمة العملاء المثبت بالطاولة: عن طريق الوضع الهزاز. او عن طريق الوضع الرنان (الصوتي). تنسيق الأوامر المرسلة بوضوح للنادل في الساعة الإلكترونية: امر طلب خدمة. امر الغاء طلب الخدمة. امر طلب الفاتورة. مع ضمان على المنتج وخدمة الشحن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050761
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