اجهزة مناده النادل

لاصحاب المطاعم والكافيهات حل التواصل اللاسلكي (اجهزة مناداه النادل)يحتوي على 3اوامر (ازرار) طلب حضور النادل/الغاء طلب حضور النادل/طلب فاتورة الوجبات يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل، تقوم الساعة الإلكترونية بالتالي: استقبال الاوامر المرسلة من جهاز خدمة العملاء المثبت بالطاولة: عن طريق الوضع الهزاز. او عن طريق الوضع الرنان (الصوتي). تنسيق الأوامر المرسلة بوضوح للنادل في الساعة الإلكترونية: امر طلب خدمة. امر الغاء طلب الخدمة. امر طلب الفاتورة. مع ضمان على المنتج وخدمة الشحن