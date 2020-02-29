اجهزة مناداه النادل

(للبيع)
|جهاز خدمة العملاء في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغاء طلب حضور النادل. امر طلب الفاتورة . فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0598595082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054578
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال