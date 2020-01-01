اجهزة مناداة وبيجر للمطاعم والديوانية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة مناداة وبيجر للمطاعم والديوانية - في الشرقية السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات الحل ببساطة تثبيت جهاز خدمة العملاء بسيط وصغير في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغاء طلب حضور النادل. امر طلب فاتورة الوجبات. يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل، تقوم الساعة الإلكترونية بالتالي: استقبال الاوامر المرسلة من جهاز خدمة العملاء المثبت بالطاولة: عن طريق الوضع الهزاز. او عن طريق الوضع الرنان (الصوتي). 0564291869
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: doaa
التليفون: 0564291869

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الخبر- الخبر
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048802
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش - في الشرقية السعودية

شاشات عرض اعلانية تفاعلية ذكية تاتش

(للبيع)

- في الشرقية السعودية

إذا أردت توفير وقتك ومالك وجهدك وانت تتعامل مع الكثير من العملاء فعليك باستخدام شاشات خدمه ذاتية حيث.

اتصل

1/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager