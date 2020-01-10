اجهزة مناداة مطاعم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم - في الرياض السعودية

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اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات الحل ببساطة تثبيت جهاز خدمة العملاء بسيط وصغير في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغاء طلب حضور النادل. امر طلب فاتورة الوجبات. يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل، تقوم الساعة الإلكترونية بالتالي: استقبال الاوامر المرسلة من جهاز خدمة العملاء المثبت بالطاولة: عن طريق الوضع الهزاز.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: graphic
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048372
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29/12/2019
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