اجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات

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تفاصيل الإعلان
اجهزة المناده للمطاعم والكافيهات والمقاهى _ نقدم لكم حل التواصل اللاسلكى المباشر والدقيق مع النادل اتفادى ضغط العمل وامكانية حدوث اخطاء فى الطلبات الحل ببساطة تثبيت جهاز خدمة العملاء بسيط وصغير في طاولة الخدمة يحتوي الجهاز على ثلاث اوامر (ازرار): امر طلب حضور النادل. امر الغاء طلب حضور النادل. امر طلب فاتورة الوجبات. يتم استقبال الاوامر عن طريقة ساعة الكترونية في يد النادل والعديد من المزايا الاخرى لتواصل ت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 12/1/2020
رقم الإعلان: 2048674
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