اجهزة مناداة المطاعم و الكافيهات

(للبيع)
|تقدم مؤسسة رحاب التنمية اجهزة النداء الألى او اللاسلكي تعمل على توفير الوقت والجهد والدقة في الاداء في الاماكن المزدحمة بالأفراد حيث تعمل على تنظيم الأدوار ودقه اداء طلب كل فرد ولذلك فهي تصلح للمطاعم – المستشفيات – المقاهي -البنوك – مراكز خدمة العملاء ويوجد لدينا أجهزة كاشير وخدمة ما بعد البيع ولدينا شحن لجميع انحاء المملكة وضمان علي منتجاتنا وفروعنا بالمملكة الرياض- جده- القصيم – الخبر – خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050448
3 ريال
6 دينار
5 دولار
4 ريال
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3 ريال
5 ريال
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4 ريال
3 ريال
5 دولار
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