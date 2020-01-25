اجهزة مناداة المطاعم و الكافيهات

تقدم مؤسسة رحاب التنمية اجهزة النداء الألى او اللاسلكي تعمل على توفير الوقت والجهد والدقة في الاداء في الاماكن المزدحمة بالأفراد حيث تعمل على تنظيم الأدوار ودقه اداء طلب كل فرد ولذلك فهي تصلح للمطاعم – المستشفيات – المقاهي -البنوك – مراكز خدمة العملاء ويوجد لدينا أجهزة كاشير وخدمة ما بعد البيع ولدينا شحن لجميع انحاء المملكة وضمان علي منتجاتنا وفروعنا بالمملكة الرياض- جده- القصيم – الخبر – خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام / 0501194443