اجهزة مراقبه السيارات

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات كاميرا ومرايا لتفتيش اسفل السيارة لاجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها, جهاز أكثر سرعة ودقة من التفتيش التقليدي تم أجراء تحسين كبير للسرعة من اجل التفتيش الأمني , و الفحص الأمني للأمان ,المتفجرات كما هي مزودة باضاءة فلاش يعمل عن طرق البطارية من اجل الاستعمال الليلي بحيث ان هذه المرايا متعددة الاستعمالات ، وخفيفة الوزن و أداة حيوية لكثير من المهن فروعنا في المملكة العربيه السعوديه للتواصل/0501113082