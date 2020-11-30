اجهزة كاشير ونقاط بيع

لديك محل او تحتاج الى التجديد نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك التحكم في قنوات البيع، وتقديم تقارير دقيقة عن الميزانية أرباح وخسائر اليوم، وتتوفر أيضا أنظمة نقاط البيع. ولنا فروع في أنحاء المملكة، للتواصل عبر الواتساب: 0598589293