اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)
|أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك التحكم في قنوات البيع، وتقديم تقارير دقيقة عن الميزانية أرباح وخسائر اليوم، وتتوفر أيضا أنظمة نقاط البيع. ولنا فروع في أنحاء المملكة، للتواصل عبر الواتساب: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073098
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3,200 ريال
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3,100 ريال