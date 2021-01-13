اجهزة كاشير وشاشات نقاط بيع

مناسب لجميع المتاجر الصغير والكبيرة نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك التحكم في قنوات البيع، وتقديم تقارير دقيقة عن الميزانية أرباح وخسائر اليوم، وتتوفر أيضا أنظمة نقاط البيع. ولنا فروع في أنحاء المملكة، كما لينا فروع فى البحرين للتواصل عبر الواتساب: 0598589293