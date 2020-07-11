اجهزة كاشير نقاط بيع برامج تدعم القيمه المضافه لجميع المجلات Point of sale

(للبيع)
|(( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شوب + درج كاشير 5 خانات + طابعة ايصالات USB )) - قيمة العرض : 4399 بدون القيمة المضافة - ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه - تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام اتصل الان : (اتصال - واتساب) 0533002139 0533007658
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed
|التليفون:
|0533002139-0533007658
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|العنوان:
|المدينة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062746
1 ريال
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10 ريال
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1 ريال
500 ريال
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1 ريال
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