اجهزة كاشير للمطاعم والكوفي شوب والهايبر ماركت

(للبيع)
|مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات الاجهزة للمحلات التجاريه : جهاز كمبيوتر مكتبي طابعة ايصالات حراريه درج كاشير قارئ باركود برنامج مخزون ونقاط بيع *-*ضمان عامان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية *-*للتواصل اتصال او واتساب 0538881403 مكونات الاجهزه للمطاعم والكوفي شوب : شاشه لمس All in one طابعه فواتير درج كاشير برنامج مطاعم يدعم تصنيع الخامات يدعم عربي/انجليزي قاعده بيانات للاتصال او واتساب 053888140
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065200
1 ريال
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