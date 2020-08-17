اجهزة كاشير للمطاعم والكوفي شوب والهايبر ماركت

(للبيع)

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مقدم للمحلات التجاريه*السوبرماركت والهايبر *المطاعم*الكوفي شوب وغيرها * الاجهزة حديثة وراقية مكونات الاجهزة للمحلات التجاريه : جهاز كمبيوتر مكتبي طابعة ايصالات حراريه درج كاشير قارئ باركود برنامج مخزون ونقاط بيع *-*ضمان عامان ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية *-*للتواصل اتصال او واتساب 0538881403 مكونات الاجهزه للمطاعم والكوفي شوب : شاشه لمس All in one طابعه فواتير درج كاشير برنامج مطاعم يدعم تصنيع الخامات يدعم عربي/انجليزي قاعده بيانات للاتصال او واتساب 053888140
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065200
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