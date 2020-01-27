اجهزة كاشير

(للبيع)
|عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص بالمطاعم التي تتناسب مع جميع الأنشطة التجارية من مطاعم وكافيهات وسوبرماركت وصيدليات والتي يتميز بسهولة الاستخدام وقوة التحمل ويعمل باللغتين العربى والإنجليزى تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج ويوجد قارئ الباركود للاستعلام /33604037
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|33604037
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|العنوان:
|- المحرق
المحرق - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8 دينار
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050755
5 دينار