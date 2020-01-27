اجهزة كاشير

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البحرين (المحرق) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص بالمطاعم التي تتناسب مع جميع الأنشطة التجارية من مطاعم وكافيهات وسوبرماركت وصيدليات والتي يتميز بسهولة الاستخدام وقوة التحمل ويعمل باللغتين العربى والإنجليزى تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج ويوجد قارئ الباركود للاستعلام /33604037
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 33604037

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العنوان: - المحرق
المحرق -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8 دينار
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050755
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صورة الاعلان: ورق كاشير حرارى - في المحرق البحرين

ورق كاشير حرارى

(للبيع)

- في المحرق البحرين

توفر مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة ورق رول طباعة حراري ممتاز مطبوع وسادة أبيض وجودة عالية وأسعار تنافسي.
العنوان:

المحرق - البحرين

5 دينار

27/1/2020
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