اجهزة كاشير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة كاشير - في القصيم السعودية

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عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص بالمطاعم التي تتناسب مع جميع الأنشطة التجارية من مطاعم وكافيهات وسوبرماركت وصيدليات والتي يتميز بسهولة الاستخدام وقوة التحمل ويعمل باللغتين العربى والإنجليزى تقدم شركة رحاب التنمية خدمة التركيب والصيانة مجانا وضمان عامين على المنتج ويوجد قارئ الباركود للاستعلام /0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8 ريال
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050754
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