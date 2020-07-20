اجهزة فحص الحقائب في المطارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة فحص الحقائب في المطارات - في مكة السعودية

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اجهزة فحص الحقائب في المطارات شرح عن جهاز تفتيش الحقائب في المطارات بالخطوات عند وصولك لطابور نقاط التفتيش أول ما قد تلاحظه على الأرجح جهاز تفتيش الحقائب الذي يعمل بالأشعة السينية من أجل رصد الأغراض داخل حقيبتك والكشف عنها بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن مدى كثافتها ترسل جهة واحدة من هذه الآلة أشعة سينية ذات طاقة منخفضة وأخرى ذات طاقة مرتفعة في آن واحد، هذه الأشعة التي تمر عبر حقيبتك وتصل إلى كاشفات Detectors في الجهة المقابلة. للتواصل 0595688150
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب التنمية
التليفون: 0595688150

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/7/2020
رقم الإعلان: 2063495
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

(للبيع)

برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها براده كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج SL200 E رقم العر.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

20/7/2020
صورة الاعلان: برادات الكرون في احسن حالاتها

برادات الكرون في احسن حالاتها

(للبيع)

برادات الكرون في احسن حالاتها رقم العرض للسؤال عنه هو 711055 براده كرون موديل 2005 مع مبرد كاريرmaxi.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850

للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850

(للبيع)

للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850 ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بم.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

جهاز كاشير انظمة نقاط البيع Point of Sale التي تناسب كل القطاعات التجارية

(للبيع)

كاشير مطاعم وكوفي شوب جوالات تموينات Ta Pos (( شاشة تاتش سكرين موديل 1503 + برنامج مطاعم او كوفي شو.

4,400 ريال

19/7/2020
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين

بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين

(للبيع)

بوابات مرور الأفراد او المعروفة ببوابات دخول و خروج الاشخاص و الموظفين ، يمكن استخدام بوابات الأفراد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/7/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية وبوابات السيارات الالكترونية المتطورة بالريموت

مصدات امنية وبوابات السيارات الالكترونية المتطورة بالريموت

(للبيع)

مصدات مواقف السيارات وحواجز أمنية وبوابات الكترونية للتحكم بدخول وخروج السيارات تستخدم مصدات الطرق -.

اتصل

18/7/2020
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صورة الاعلان: كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط

كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط

(للبيع)

كاشف الشنط | جهاز الكشف على الشنط | جهاز كاشف شنط نفدم لكم اجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحم.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

16/7/2020
صورة الاعلان: وكيل جون دير في السعوديه

وكيل جون دير في السعوديه

(للبيع)

تتمتع شركة جوندير الأمريكية بسجل حافل لا مثيل له لتوفير محركات موثوقة وقوية وفعالة لن تخذلك ، حتى في.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
صورة الاعلان: وكيل كوبوتا في السعودية

وكيل كوبوتا في السعودية

(للبيع)

مولد كهرباء كوبوتا ياباني 18 كيلو, نقدم لكم افضل تصاميم مولدات الكهرباء كوبوتا اليابانية, مع مولدات .
العنوان:

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القسم: 

14,264 ريال

16/7/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وو

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكامل.

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15/7/2020
صورة الاعلان: لأي خدمة مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات

لأي خدمة مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات

(طلب عمل)

مبرمج خبير فيجوال فوكس برو VFP 5-6-7-8-9 - FOXPRO وأندرويد وشبكات وإتصالات وكاميرات و أرشيف و الرد ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/7/2020
صورة الاعلان: مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق

مصمم ديكور 3D MAX واجهات خارجية-فلل-عمائر-حدائق

(طلب عمل)

صمم ديكور واجهة فلتك قبل التنفيذ بأسعار منافسة تبدأ من 500 ريال حتى 900 ريال نقدم افضل الخدمات في مج.
العنوان:

تبوك - السعودية
القسم: 

500 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز ?

هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز ?

(للبيع)

هل تبحث عن مركبة مرسيدس بحالة شبه جديدة وعداد مشي ممتاز وبأقل استهلاك للوقود ؟ ان كنت كذلك فهذا العر.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية

برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية

(للبيع)

برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية رقم العرض للسؤال عنه هو 716071 برادة شيرو موديل 2007 مع مبرد كارير.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

14/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدربين موسيقى

مطلوب مدربين موسيقى

(فرصة عمل)

مطلوب مدربين الات موسيقية مثال الاورج الجيتار العود ساكسفون مطلوب فرياض فقط .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

13/7/2020
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