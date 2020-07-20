(للبيع)
|اجهزة فحص الحقائب في المطارات شرح عن جهاز تفتيش الحقائب في المطارات بالخطوات عند وصولك لطابور نقاط التفتيش أول ما قد تلاحظه على الأرجح جهاز تفتيش الحقائب الذي يعمل بالأشعة السينية من أجل رصد الأغراض داخل حقيبتك والكشف عنها بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن مدى كثافتها ترسل جهة واحدة من هذه الآلة أشعة سينية ذات طاقة منخفضة وأخرى ذات طاقة مرتفعة في آن واحد، هذه الأشعة التي تمر عبر حقيبتك وتصل إلى كاشفات Detectors في الجهة المقابلة. للتواصل 0595688150
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب التنمية
|التليفون:
|0595688150
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|العنوان:
|العليا- العليا
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063495
1 ريال
1 ريال
1 ريال
4,400 ريال
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14,264 ريال
14,264 ريال
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500 ريال
1 ريال
1 ريال
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