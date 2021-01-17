اجهزة طبية تنفسية

(للبيع)
|يتوفر لدينا اجهزة فيليبس الامريكية الطبية - جهاز التبخيرة فيليبس Nebulizer philips - جهاز مولد الاكسجين فيليبس oxygen concentrator 5L Philips شركة كشمير للاجهزة الطبية 0789584433
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كشمير للاجهزة الطبية
|التليفون:
|0789584433
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|العنوان:
|- شارع المدينة المنورة
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080440
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9,000 دينار
7,000 دينار
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1 درهم
200 دينار
20 دينار
10 دولار
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اتصل
20 دينار