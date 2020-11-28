اجهزة صفوف انتظار

(للبيع)
|لسهولة التعامل اتينا اليكم بعرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من وقت الانتظار، ويعمل الجهاز عن طريق رقم يأخذه العميل ويقوم الجهاز بإخراج ورقة مرقمه بحيث تعطى رقم للعميل ولا يتكرر ومن ثم يكون الموظف الذي يقوم بالخدمة بتغيير الرقم بالشاشة، ولدينا خدمات التركيب والصيانة، فروعنا بالمملكة:الرياض،القصيم،الخبر،جدة،خميس مشيط، ولنا فروع في البحرين، للتواصل عبر الواتساب:0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074260
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1 ريال
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1 ريال
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