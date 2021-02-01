اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة ترتيب صفوف الانتظارمتعددة الاشكال والانواع جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة العملاء في نظام و كفاءة, فهو يعمل على تنظيم الوقت مما يؤدى للسرعة و تقليل وقت الانتظار , يعمل جهاز انتظار العملاء عن طريق رقم يأخذه العميل ويقوم الجهاز بإخراج ورقة مرقمه بشكل تسلسلي بحيث تعطى رقم للعميل ولا يتكرر ومن ثم يكون الموظف الذي يقوم بالخدمة بتغيير الرقم بالشاشة بشكل تسلسلي . يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – ا