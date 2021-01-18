اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)
|هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيديو- طابعة - كيباد مناداة- لوحة مفاتيح لاسلكية. النظام يعمل بإستخدام كروت مطبوعة أو بدون و به خاصية التنبية الصوتى. مناسب للأماكن العامة شديدة الازدحام، كالبنوك والعيادات والمراكز وأماكن البريد. يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080540
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1 ريال
1 ريال
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