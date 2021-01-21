اجهزة صفوف الانتظار

هل سأمت من الانتظار في الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتي تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هدرا والمال لهذا تطلب استخدام الأنظمة الحديثة للانتظار SQ (الأنظمة الذكية). جهاز لتنظيم صفوف العملاء على الأخص في الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان أن يحصل عرض اسعار ممتاز والتركيب على اعلى مستوى (قسم خاص للتركيب والصيانة) فروعنا في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية " الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط" (بالإضافة الى فروعنا في البحرين)