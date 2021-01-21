اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)

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البحرين (الوسطى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار - في الوسطى البحرين

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هل سأمت من الانتظار في الطابور لإنجاز معاملاتك المتعددة والتي تتطلب أخذ الكثير من الوقت الذى يضيع هدرا والمال لهذا تطلب استخدام الأنظمة الحديثة للانتظار SQ (الأنظمة الذكية). جهاز لتنظيم صفوف العملاء على الأخص في الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان أن يحصل عرض اسعار ممتاز والتركيب على اعلى مستوى (قسم خاص للتركيب والصيانة) فروعنا في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية " الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط" (بالإضافة الى فروعنا في البحرين)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: المنامة- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2080974
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مرايا عاكسة أسفل السيارة

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يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنية للكشف عن اله.
العنوان:

الوسطى - البحرين

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21/1/2021
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بوابات الافراد الالكترونيه

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نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الوسطى - البحرين

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10/1/2021
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