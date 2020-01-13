اجهزة صفوف الانتظار

(للبيع)
|من اجل كفاءة اعلى في الاداء وسرعة اكبر فى الانجاز وتسهيلا للتعاملات فى المؤسسات الخدمية ذات الكثافة العالية تقدم مؤسسة رحاب التنمية اجهزة تنظيم وترتريب صفوف الانتظار والتي تتميز ب * تدعم الاجهزة 32 خدمه و64 كاونتر * تدعم اللغتين العربية والانجليزية والعديد من المزايا المذهلة فقط فى مؤسسة رحاب للتنمية فروعنا بالمملكه العربية السعودية _ والبحرين للتواصل ت / 0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048746
5 دولار
5 دولار
5 دولار
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1 دولار
5 دولار
1 دولار
1 دولار
5 دولار
1 دولار
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