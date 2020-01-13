اجهزة صفوف الانتظار

من اجل كفاءة اعلى في الاداء وسرعة اكبر فى الانجاز وتسهيلا للتعاملات فى المؤسسات الخدمية ذات الكثافة العالية تقدم مؤسسة رحاب التنمية اجهزة تنظيم وترتريب صفوف الانتظار والتي تتميز ب * تدعم الاجهزة 32 خدمه و64 كاونتر * تدعم اللغتين العربية والانجليزية والعديد من المزايا المذهلة فقط فى مؤسسة رحاب للتنمية فروعنا بالمملكه العربية السعودية _ والبحرين للتواصل ت / 0501777079 واتس