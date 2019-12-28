اجهزة تنظيم اصطفاف الانتظار

(للبيع)
|يستخدم النظام لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان أن يحصل على دوره طبقا لأولوية الحضوروهو مناسب للعمل فى البنوك والمستشفيات والمراكز الصحية ومكاتب البريد ومكاتب التوثيق و وحدات التراخيص وجميع الخدمات العامة وغيرها……. للتواصل من خلال الواتساب/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046803
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