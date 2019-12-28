اجهزة تنظيم اصطفاف الانتظار

يستخدم النظام لتنظيم إصطفاف العملاء على الأخص فى الأماكن المزدحمة لكى يضمن لكل عميل أو زائر متردد على المكان أن يحصل على دوره طبقا لأولوية الحضوروهو مناسب للعمل فى البنوك والمستشفيات والمراكز الصحية ومكاتب البريد ومكاتب التوثيق و وحدات التراخيص وجميع الخدمات العامة وغيرها……. للتواصل من خلال الواتساب/0501113082