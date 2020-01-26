اجهزة تفتيش للامن والحمايه

(للبيع)
|توريد وتركيب البوابات الامنية للكشف عن المعادن وانظمة الجراجات والبوابات الاوتوماتيكية وبوبات مرور الافراد وبوبات المترو والمصدات الأمنية و بوابات الجراجات وبوابات الفيلات وبوابات كشف المعادن وموانع الاقتحام وموانع الاقتحام النصف دائرية وبوابات كشف المعادن و الاكس راى وكاشف الحقائب فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروعنا في البحرين) للتواصل/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|القصيم- القصيم
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050495
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