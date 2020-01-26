اجهزة تفتيش للامن والحمايه

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تفاصيل الإعلان
توريد وتركيب البوابات الامنية للكشف عن المعادن وانظمة الجراجات والبوابات الاوتوماتيكية وبوبات مرور الافراد وبوبات المترو والمصدات الأمنية و بوابات الجراجات وبوابات الفيلات وبوابات كشف المعادن وموانع الاقتحام وموانع الاقتحام النصف دائرية وبوابات كشف المعادن و الاكس راى وكاشف الحقائب فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروعنا في البحرين) للتواصل/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القصيم- القصيم
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050495
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